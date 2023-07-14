مطار مرسى علم يستقبل 130 رحلة طيران من أوروبا خلال الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 130 رحلة طيران سياحية تقل حوالي 30 ألف سائح من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية، هي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وسويسرا والمجر وسلوفاكيا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات توضح وصول 130 رحلة طيران بينها 8 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران، تقل الآلاف من السائحين الأجانب، وذلك على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غد السبت.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق مرسى علم

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 30 ألف سائح من جنسيات أوروبية قادمة من مطارات ألمانيا وإيطاليا والتشيك وسويسرا وهولندا والنمسا وبلجيكا وبولندا والمجر وسلوفاكيا وفرنسا.

وأشار عاطف عثمان في تصريحات لـ«الوطن»، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 80%، تزامنا مع موسم الصيف وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم، بالإضافة إلى الانتعاشة التي تشهدها السياحة الداخلية، حيث ارتفعت رحلات الطيران إلى 8 رحلات داخلية أسبوعيا، عبر خطوط مصر للطيران.