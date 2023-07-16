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الرئيس الكيني: جهود السيسي في «COP27» تحفزنا لموقف أكثر قوة في قمم المناخ المقبلة

كتب:

محمد عزالدين
12:27 م | الأحد 16 يوليو 2023
رئيس كينيا

رئيس كينيا

قال الرئيس الكيني، ويليام روتو، إنّ أكثر من 60% من ميزانيات برامج القارة الأفريقية يمولها الشركاء، والمتطلبات الناتجة عن التحديات المناخية تجعل الاتحاد الأفريقي، مضطرا لإجراء العديد من التدخلات، وحشد الموارد.

وأضاف روتو، خلال كلمته في قمة نيباد التي تستضيفها كينيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي،، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الوقت حان لتحرير الاتحاد الأفريقي من العوائق الهيكلية والمؤسسية، بما في ذلك التكرار، موضحا أنّه لكي تتحقق الفاعلية على مستوى أكبر، علينا أن نحدد الأدوار والمهام لمختلف المؤسسات.

وأوضح أنّ قمة المناخ الـ27 كانت نقطة تحول في أفريقيا، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك دور وصوت جديد لتحديد إسهام أفريقيا في المجتمع الدولي والعمل من أجل المناخ.

وتابع: «بما أنّنا نفكر أو نرى ما فعله الرئيس السيسي في قمة المناخ الـ27 لتوفير منظور أفريقي جديد نحو العمل المناخي، علينا أن نقوم بعمل أفضل في قمم المناخ المقبلة، بأن نتخذ موقفا أكثر قوة ونهجا عالميا في التعامل مع أزمة المناخ».

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