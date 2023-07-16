انطلاق الاختبارات للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات بالمدارس الرسمية لغات بمطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات للعمل بالمدارس الرسمية لغات، وذلك بقاعة التوجيه الفني في ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح، بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وأحمد الجبالي، موجه عام الرياضيات، وماهر قاسم، مدير إدارة المدارس الرسمية، ودينا عبدالله، مدير إدارة التنسيق المركزي.

وظائف في التربية والتعليم

وقال وكيل المديرية إن مسابقة وظائف للتعيين كمعلم رياضيات، تجري وفق معايير تربوية وطبقاً لبنود القرار الوزاري 285 لسنة 2014.

بدء اختبارات المعلمين

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن 11 معلم ومعلمة رياضيات أدوا الامتحان التحريري اليوم في بداية انطلاقه، وأعدته لجنة فنية مختصة بتوجيه المادة برئاسة الموجه العام، لافتاً أن اختيار معلمي المدارس الرسمية وفق معايير تربوية للحصول على أفضل كادر تعليمي ممكن لتلك المؤسسات التربوية التي تقدم خدمة تعليمية متميزة، وتشهد سنوياً إقبالاً كبيراً من الطلاب للالتحاق بها.

المساواة بين جميع المتقدمين

وأوضح وكيل تعليم مطروح، في بيان، أننا مستمرين في عقد الاختبارات لحين الانتهاء من جميع المتقدمين طبقاً للأعداد المتاحة، ونقف على مسافة واحدة من جميع المعلمين المتقدمين لتكافؤ الفرص.