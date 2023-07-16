«عناقيد الخير».. مشاهد مبهجة من موسم حصاد العنب بقرى الدقهلية (صور)

بدأ أهالي قرى مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، في جمع حصاد العنب، الذي انطلق منذ بداية شهر يوليو ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس، وسط حالة من البهجة والسعادة التي ارتسمت على وجوه المزارعين فرحًا بحصاد «عناقيد الرزق».

قال محمد أحمد، أحد المزارعين بمركز أجا للعنب بالدقهلية لـ«الوطن» أنه يجري بدء زراعة العنب في بداية شهر 1 إذ يجري زراعة العنب في الأشجار، والاهتمام به من أجل حصاده في نهاية شهر يونيو وأول شهر يوليو.

حصاد العنب في الدقهلية

وأضاف أنه جرى بدء الحصاد هذا العام منذ بداية شهر يوليو: «أول ما الثمرة تطلع اللون الأحمر نبدأ الحصاد، في زرع لسه العنب أخضر نرشه وننتظر عليه 10 أيام وبعدها نبدأ نحصده».

وأشار إلى أنه قام بزراعة العنب في المزرعة الخاصة به ، ويجمع العنب منذ أسبوعين، ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس: «بنجمع العمال وتنزل المزرعة نجمع العنب، من الفجر ونخلص على الساعة 10 الصبح».

تسليم المحصول للتجار بالدقهلية

وأكد أنه يقوم ببيع المحصول فور جمعه كل يوم للتجار: «التجار موجودة معانا في الحصاد، وبيجري رفع المحصول على السيارات، وتبدأ تتنقل للتوزيع أو البيع زي ما التاجر عايز».