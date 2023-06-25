زراعة أصناف جديدة من العنب بالدقهلية.. حلاوة الطعم تغزو أسواق العالم

بدأت هذه الأيام فترة الحصاد لفاكهة العنب، والتي يفضلها كثير من المواطنين لمذاقها الحلو وفوائدها الغذائية الكبيرة، وقد حققت وزارة الزراعة نجاحا كبيرا في استحداث أصناف جديدة يُجرى تصديرها إلى دول العالم المختلفة.

ويقول الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، لـ«الوطن»، إن نجاحا كبيرا تحقق في محافظات الجمهورية بشكل عام، والدقهلية على وجه الخصوص، حيث تم زراعة أصناف عالية الجودة من العنب، تمتاز بمذاقها الحلو والقدرة العالية على تحمل أعمال الشحن والتصدير، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة نجحت في تحقق بنود الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال تصدير العنب المصري للدول بما فيها تلك المشهورة بزراعته.

زراعة أصناف جديدة من العنب المصري

وواصل: تم استحداث أصناف بحيث تظهر مبكرا قبل مثيلتها في الدول الأوروبية والأمريكية المشهورة بإنتاج العنب، ومن ثم تنافس هذه الأصناف في السوق الخارجي، وهذه من ضمن نجاحات وزارة الزراعة، حيث تم إدخال تحسينات وتعديلات وراثية في العنب المصري، لاستحداث أصناف جديدة تتميز بنسبة حلاوة عالية.

تساقط أوراق العنب

ويضيف المهندس أحمد كمال، مدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة بالدقهلية، إن العنب المصري فاكهة متساقطة الأوراق، وتحديدا في فترة الشتاء، وتُسمى «كورمة العنب»، أي «شجرة العنب»، حيث يسقط الورق وكأن العنب يقوم بعمل دورة حياة لنفسه، وعندما يصبح الجو دافئا يبدأ ظهور أوراق جديدة.

المساحات المنزرعة بالعنب في الدقهلية

وقالت الدكتورة داليا عثمان، رئيس قسم الفاكهة بمديرية الزراعة في الدقهلية لـ«الوطن»، إن المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة 9593 فدانا، حيث تتوافر أصناف عديدة من العنب في محافظة الدقهلية، وأشهرها العنب البناتي ويزرع على مساحة 1013 فدانا، وحصاده يبدأ من شهر يوليو حتى سبتمبر، والعنب الرومي ويُزرع على مساحة 2859 فدانا، و«فيليم سيدلس» بـ867 فدانا، وحصاده يكون مبكرا ويبدأ من شهر يونيو، وعنب «كريمسون» ويُزرع على مساحة 36 فدانا، وعنب «كنج روبي» بـ29 فدانا، ويبدأ بالظهور متأخرا من أول سبتمبر حتى نوفمبر، ولونه وردي.