التخصصات الجامعية المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2023

أعلنت أكاديمية الشرطة التخصصات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة للعام الحالي، حيث كشف اللواء دكتور هاني أبوالمكارم مساعد وزير الداخلية، رئيس الأكاديمية تفاصيل التخصصات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة.

التخصصات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة

أما عن التخصصات المطلوبة للتقديم فى كلية الشرطة 2023 _ 2024 هي كلية الطب تخصص الرعاية المركزة والأشعة والأطفال وأمراض الدم والأنف والأذن والأورام وأمراض الباطنة، والباطنة والتخاطب، والتغذية العلاجية، والجلدية والتناسلية، والجهاز الهضمي ورعاية القلب، والرعاية المركزة، والرمد والسمعيات، والصدر، والطوارىء، والعظام، والغدد الصماء، والكلي، والمعمل، والمعمل باثولوجي، والنساء.

ومن ضمن التخصصات المطلوبة للانضمام إلى كلية الشرطة 2023_ 2024، الطب البشري تخصصات نفسية وعصبية وتخدير، وجراحة أطفال وجراحة أورام، وجراحة تجميل وجراحة عامة، وجراحة عظام، وجراحة قلب وأوعية دموية، وجراحة قلب وصدر، وجراحة مخ وأعصاب، وقسطرة قلب ومسالك.

كما تشمل التخصصات علاج طبيعي «دكتوراه وماجيستير وبكالوريوس»، وطب أسنان «دكتوراه وماجيستير وبكالوريوس»، وبكالوريوس صيدلة، وصيدلية إكلينيكية «دكتوراه وماجيستير وبكالوريوس»، وبكالوريوس طب بيطري، وبكالوريوس تمريض.

ومن بين التخصصات أيضا تخصص بكالوريوس هندسة تخصص حاسبات، وإتصالات والكترونيات، وميكانيكا قوى، وكهربا قوى، وميكانيكا سيارات، وميكانيكا إنتاج، ومساحة وبحرية وطرق ومدنى وعمارة، و كلية فنون تطبيقية، وتجارة وسياحة وفنادق، وعلوم، وتربية رياضية، وتربية موسيقية، وزراعة وآداب، واقتصاد وعلوم سياسية، وخدمة اجتماعية، وألسن واداب.