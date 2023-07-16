ارتفاع ضحايا سقوط بلكونة بالإسكندرية في منطقة باكوس إلى 3 وفيات

ارتفع عدد ضحايا سقوط بلكونة بالإسكندرية في منطقة باكوس شرق المدينة، إلى 3 وفيات، وذلك بعد وفاة سيدة ستينية كانت تعاني من نزيف بالمخ وكسور متعددة في الساقين والذراعين.

سقوط بلكونة بالإسكندرية بمنطقة باكوس

وقال اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه عدد ضحايا سقوط بلكونة بالإسكندرية بمنطقة باكوس ارتفع إلى 3 وفيات بالإضافة إلى 2 مصابين.

وبحسب ما كشفته مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية عن سقوط بلكونة بالإسكندرية بمنطقة باكوس، فإنه وفقا للإشارة الواردة من غرفة عمليات المحافظة تبين سقوط بلكونة بالطابقين الثاني والثالث على المارة بشارع مصطفى كامل بالعقار رقم 146 بمنطقة باكوس، في نطاق حي شرق.

وتبين أن العقار المنهار جزئيا مكون من طابق أرضي محلات و3 طوابق علوي، وكل طابق به 3 وحدات سكنية، والعقار مشغول بالسكان به 7 أسر، كما أن العقار قديم عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خشبية.

3 وفيات في سقوط بلكونة بالإسكندرية

وأسفر سقوط بلكونة بالإسكندرية بمنطقة باكوس عن 3 وفيات هم:

- سيف الله وائل، 25 سنة، من منطقة السيوف.

- مصطفى خميس درويش، 61 سنة، من منطقة باكوس

- سيدة مجهول اسمها، 60 سنة، توفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ وكسور متعددة بالساقين والذراعين.