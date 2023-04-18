مسلسل سره الباتع الحلقة 28.. أحمد السعدني يعود إلى القرية

انطلقت منذ قليل، أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 28 التي شهدت الكثير من التطورات، ويعد التجربة الدرامية الأولى التي يقدمها المخرج خالد يوسف في السباق الرمضاني بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 28

وجاء في مسلسل سره الباتع الحلقة 28 قدوم الطبيب إلى والدة حامد التي تجسد شخصيتها الفنانة هالة صدقي وبالفعل يستطيع إنقاذها من الموت ويعلم حامد الذي يجد شخصيته الفنان أحمد السعدني ما حدث لوالدته فيذهب مسرعا للقرية بمفرده.

ولكن عندما يعلم شباب المقاومة الخبر يذهبون وراءه حتى لا يعلم الفرنسيون ويلقون القبض عليه وبالفعل يصل إلى والدته ويطمئن عليها ولكن هنا يذهب قنديل الذي يجسد شخصيته الفنان محمد أحمد ماهر إلى الشيخ شهاب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد العزيز ويصل الخبر للفرنسيين.

وبالفعل تتحرك القوات الفرنسية لمحاصرة القرية لإلقاء القبض على حامد، وتحدث مداهمات كبيرة بين شباب المقاومة والقوات الفرنسية.