أحمد السعدني يتسلم تكريم والده في كأس إنرجي للدراما

وصل الفنان أحمد السعدني، إلى حفل توزيع جوائز كأس إنرجي، في دورته السابعة، المقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة؛ ليتسلم تكريم والده الفنان صلاح السعدني، الذي جرى اختياره ليكون ضيف شرف تلك الدورة.

الحفل مقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى

كما وصل عدد من الفنانين؛ منهم المخرج محمد سامي، ومي كساب، وأروى جودة، وأحمد فهيم، والشاعر مصطفى إبراهيم، وآية سماحة، والمؤلف مهاب طارق، والفنان محمد شاهين.

يذكر أن لجنة تحكيم كأس إنرجي للدراما، تضم كلا من الناقدة علا الشافعي، وزين العابدين خيري، وحنان شومان، كما تضم أيضا صانع المحتوى محمد طاهر، والصحفي عبد الله غلوش، والإنفلونسر مي إبراهيم.

كأس إنرجي للدراما

كأس إنرجي للدراما يحرص كل عام على ضم الأعمال المشاركة في دراما رمضان، وتقييمها من خلال تصويت من الجمهور على الموقع الرسمي لمحطة راديو إنرجي 92.1.