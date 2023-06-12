أول تعليق من أحمد السعدني بعد استلامه تكريم والده من حفل كأس إنرجي

شهد حفل راديو إنرجي للدراما، المقام حاليا للاحتفال بنجوم الفن الذين فازوا بتصويت الجمهور للأفضل خلال شهر رمضان، تكريما خاصا لضيف شرف الموسم السابع من البرنامج الفنان صلاح السعدني.

وخلال الحفل جرى عرض فيلم عن مشوار صلاح السعدني الذي استمر لسنوات؛ قدم خلالها العديد من الأعمال التي لا تزال باقية في ذاكرة الجمهور.

أحمد السعدني يتسلم تكريم والده

وحضر الحفل للحصول على التكريم بدلا من والده الفنان أحمد السعدني، وقال في كلمته: «شرف كبير ليا أني أحضر تكريم والدي وهو بينقل للجمهور سعادته بالتكريم».

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن؛ منهم دياب، أروى جودة والسيناريست تامر حبيب، الفنان أحمد عبدالوهاب والطفل عمر شريف، والفنان أحمد السعدني، والفنانة مي كساب، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ومذيعي الراديو.