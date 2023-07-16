حرائق الغابات في كندا.. كارثة بيئية واسعة النطاق تهدد التنوع البيولوجي

وسط الجمال الطبيعي للغابات الكندية، تشتعل النيران بقوة مدمرة، تتسبب في كارثة بيئية تهدد التنوع البيولوجي، وتستحوذ على اهتمام العلماء والمجتمع الدولي، حيث تُعد حرائق الغابات الكندية ظاهرة شائعة، لكن في السنوات الأخيرة، تزايدت حدة هذه الحرائق وتأثيرها البيئي المدمر.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية، يستخدم المسؤولون الكنديون مصطلحًا واحدًا لتلخيص موسم حرائق الغابات، وهو «غير مسبوق»، في إشارة إلى أن الحرائق الأخيرة هي الأسوأ على الإطلاق ، بعدما تسببت في احتراق أكثر من 37400 ميل مربع، وهي مساحة أكبر من مساحة ولاية «إنديانا» الأمريكية.

حرائق الغابات تجبر 155 ألف شخص على إخلاء منازلهم

وتستمر حرائق الغابات في اجتياح العديد من المناطق في كندا، مما يجعل هذا الموسم هو أكثر مواسم حرائق الغابات كارثية في البلاد على الإطلاق من حيث المساحة المحترقة، وأجبرت الحرائق، التي تغذيها ظروف الجفاف الطويلة ودرجات الحرارة المرتفعة في معظم أنحاء البلاد، عدداً كبيراً من الأشخاص على الفرار من منازلهم، بلغ نحو 155 ألف شخص، وتطلبت مستوى غير مسبوق من المساعدة الدولية.

ونتج عن الحرائق أعمدة كثيفة من الدخان السام على مسافات شاسعة، من البحيرات العظمى إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة وكندا، وحتى آلاف الأميال عبر المحيط الأطلسي إلى البرتغال وفرنسا وأيرلندا، كما تضررت العديد من المدن بشدة، حيث سجلت نيويورك وتورنتو ومينيابوليس وشيكاجو وديترويت بعضاً من أعلى مستويات الجسيمات الضارة في العالم، في نقاط مختلفة هذا الربيع والصيف.

4 آلاف حريق تلتهم 24 مليون فدان من الغابات في كندا

وقدمت الصحيفة الامريكية تحليلاً لأهم خسائر حرائق الغابات في كندا حتى الآن، تضمن أنه حتى يوم الجمعة الماضي، تسبب أكثر من 4 آلاف حريق في القضاء على ما يقرب من 24 مليون فدان، وفقاً لمركز حرائق الغابات الكندية المشترك، وهي مساحة أكبر من ولاية إنديانا، حيث تشتعل الحرائق من الساحل إلى الساحل إلى الساحل، في 8 مقاطعات على الأقل من مقاطعات كندا العشرة، واثنين من أقاليمها الثلاثة.

ما الذي تسبب في حرائق الغابات الكندية؟

عادة ما تشتعل حرائق الغابات بسبب البرق أو النشاط البشري، وتقول الحكومة الكندية إن الحرائق التي تحدث بسبب البرق، تمثل عادة حوالي 45% من جميع حرائق الغابات وأكثر من 80% من إجمالي المساحة المحروقة، ويقول العلماء إن تغير المناخ يتزايد ويطيل مواسم حرائق الغابات في كندا، ومن المتوقع أن يستمر، كما تسبب ارتفاع درجات الحرارة في جعل أجزاء من البلاد أكثر دفئًا وأكثر ملاءمة للعديد من أنواع الحشرات التي لا تستطيع البقاء في درجات الحرارة الباردة وتصيب الأشجار.

الحرارة القياسية والتغير المناخي

شهدت العديد من المقاطعات والأقاليم الكندية هذا العام حرارة قياسية، وسجلت بعض أجزاء مقاطعة ألبرتا متوسط ​​درجات الحرارة في مايو أعلى من المعتاد بمقدار 12 درجة، كما سجلت أجزاء من كندا الواقعة على المحيط أجف شهر على الإطلاق في إبريل الماضي، وحذر مسؤولون في مقاطعة كولومبيا البريطانية من قيود محتملة على استخدام المياه حيث يجتاح الجفاف عدة مناطق في المقاطعة.

ويقول العلماء إن ممارسات إدارة الغابات تلعب أيضًا دورًا في مواسم حرائق الغابات الشديدة، فعلى سبيل المثال ، تسببت ممارسة طويلة لإخماد الحرائق في العديد من المقاطعات في تراكم النباتات القابلة للاحتراق التي تغذي الحرائق وتجف على أرضية الغابة.

واعتبارًا من يوم الجمعة الماضي، تم اعتبار 565 من 900 حريق غابات نشط في البلاد خارجة عن السيطرة ، وفقًا لمركز الحرائق،.و في بعض السنوات ، يمكن أن تشتعل حرائق الغابات في كندا في شهر نوفمبر، حيث يضرب دخان حرائق الغابات الولايات المتحدة بشدة - ومتى سينتهي

ارتفاع مستويات تلوث الهواء

ومن بين المدن الكندية التي سجلت أسوأ جودة هواء في يونيو، أوتاوا، التي سجلت مؤشر جودة الهواء للصحة عند 10، وتورنتو ، التي سجلت من 10 + - ما يعد الأسوأ في البلاد، وفقًا للأرقام الحكومي، التي تشير إلى وجود مخاطر كبيرة على صحة الإنسان.

وكان لدى الولايات الأمريكية في الغرب الأوسط والشمال الشرقي أسوأ جودة هواء في البلاد في يونيو الماضي ، وفقًا لوكالة حماية البيئة، وشملت المناطق ذات التركيزات العالية بشكل خاص من الأوزون وتلوث الجسيمات بحيرة شيبيوا، في أوهايو؛ وجنوب ويسكونسن؛ والمدن على طول بحيرة إيري ؛ ومنطقة إلينوي الوسطى وإنديانابوليس، من المعروف أن التعرض المستمر لمستويات عالية من الجسيمات الدقيقة الموجودة في دخان حرائق الغابات ضار، ويمكن أن تسبب تلك الجسيمات تهيج العين والحلق والجيوب الأنفية ، ما يجعل التنفس صعبًا ويسبب السعال، يسبب المزيد من المخاطر في الفئات المعرضة للإصابة مثل كبار السن والنساء الحوامل، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم أمراض القلب والرئة.

لماذا لا تنشئ كندا قوة لمكافحة حرائق الغابات؟

ونشرت كندا عدة مئات من أفراد الجيش الكندي في ألبرتا ونوفا سكوشا وكيبيك، كما وصل أكثر من 3 آلاف و200 رجل إطفاء من 11 دولة في ست قارات للمساعدة، وكان من بينهم أفراد من الولايات المتحدة والمكسيك وتشيلي وإسبانيا وجنوب إفريقيا وأستراليا.

ومن الشائع مشاركة أفراد ومعدات مكافحة الحرائق من المقاطعات والأقاليم داخل كندا حتى في مواسم الحرائق المعتدلة نسبيًا، لكن هذا العام ، عندما اشتعلت النيران في أجزاء كبيرة من البلاد في وقت واحد ، فإن القدرة على المشاركة محدودة ، ما يستنزف الموارد المحلية.

هل تشكل انبعاثات حرائق الغابات انتكاسة لتعهدات كندا؟

وتؤدي حرائق الغابات في كندا إلى إطلاق كميات هائلة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. في عام 2017 ، وهو عام حريق سيئ ، كانت انبعاثات حرائق الغابات تعادل تقريبًا انبعاثات الدولة بأكملها من جميع أشكال استخدام الطاقة، وتُبلغ السلطات هنا عن مثل هذه الأرقام ، لكن عندما تُحسب رسميًا للانبعاثات كجزء من اتفاقية باريس للمناخ ، فإنها تترك معظم الحرائق خارج المعادلة.

ويجادل المسؤولون بأن أحداثًا مثل حرائق الغابات هي اضطرابات طبيعية في الغالب خارجة عن سيطرة الإنسان، وابتداءً من عام 2017 ، بدأت كندا في فصل الانبعاثات عن أنواع معينة من حرائق الغابات في حسابات الأمم المتحدة الخاصة بغازات الاحتباس الحراري، وتندرج طريقة المحاسبة ضمن قواعد الأمم المتحدة.