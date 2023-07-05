إخلاء مجمعات سكنية في واشنطن خوفا من حرائق الغابات

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، إخلاء مجمعات سكنية جراء حرائق غابات دمرت أكثر من 10 منازل في واشنطن، إلا أنّها لم تسفر عن وقوع إصابات.

حرائق غابات دمرت أكثر من 10 منازل في واشنطن

وأوضحت السلطات، حسب ما أفادت قناة «الحرة» الأمريكية، أنّ رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق غابات بالقرب من بلدة أندروود الواقعة في مقاطعة سكامانيا بولاية واشنطن.

من جانبهم، قال مسؤولو الإطفاء، إنّ الظروف الحارة والرياح ساعدت في تأجيج انتشار الحريق عبر مجمع سكني على سفح تل يطل على طريق الولاية 14 ونهر كولومبيا، الذي يقسم ولايتي واشنطن وأوريجون.

تحذيرات بشأن الطقس في أمريكا

وكانت هيئة الأرصاد الأمريكية، حذّرت أمس الثلاثاء، الأمريكيين، وطالبتهم بالاستعداد لمواجهة عواصف شديدة وحرارة قياسية وفيضانات في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بعيد الاستقلال الـ247.