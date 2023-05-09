دراسة بريطانية: صيف 2023 الأكثر خطورة بسبب الاحتباس الحراري

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية ستجعل الطقس الحار خلال العام الجاري أكثر خطورة، ليس فقط بسبب زيادة درجات الحرارة، ولكن أيضا لأن العالم غير مستعد بعد لمواجهة هذه الزيادة، وفقا لدراسة جديدة لباحثين بريطانيين نشرتها الصحيفة قبل أيام.

مناطق أكثر عرضة وأقل استعدادا لشدة الطقس الحار

ووفقا للدراسة، فإن الاحتباس الحراري سيدفع الطقس الحار إلى الوصول لمستويات خطيرة أكثر شيوعا وشدة في جميع أنحاء العالم، محددة المناطق الأكثر عرضة للخطر حول العالم، ومناطق أخرى أقل استعدادا لمواجهة هذا الطقس الحار.

وذكرت الدراسة، أن المناطق الأكثر عرضة للخطر جراء موجات الطقس الحار أقصى شرق روسيا وشمال غرب الأرجنتين وجزء من شمال شرق أستراليا، إلى جانب دول الشرق الأوسط التي يمكن ألا تتعرض لأضرار كبيرة بسبب الاستعداد المسبق لتلك الموجات.

كما ذكرت الدراسة أن هناك دول لم تتعرض لموجات الحر الشديدة بعد، وستكون الأكثر تأثرا بها حال شهدت تلك الموجات، لأنها ببساطة لم تستعد لها بعد، مضيفة أن أوروبا شهدت أمرا مشابها لذلك خلال صيف العام الماضي، حينما ضربت موجة حارة بشكل غير مألوف لندن، وكانت لم تستعد مسبقا لمواجهتها، حيث لم تمتلك العديد من منازلها أجهزة تبريد مناسبة، كما تسبب الحر الشديد بحدوث حرائق كبيرة في فرنسا. وأشارت الدراسة إلى وجود مناطق لم تشهد بعد هذه الموجات مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، ودول نامية مثل أفغانستان وجواتيمالا وهندوراس وبابوا غينيا الجديدة، التي من المرجح أن تفتقر إلى الموارد اللازمة للحفاظ على سلامة سكانها.

ومن المرجح أن يكون العام الحالي واحدا من أشد الأعوام حرا على الإطلاق، وفقا لتوقعات درجة الحرارة العالمية السنوية لمكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، إذ سيرتفع متوسط درجات الحرارة إلى 1.2 درجة مئوية فوق مستويات مستويات عصر ما بعد الصناعة.

موجة الحر في آسيا تهدد السكان

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن دولا عدة في جنوب شرق آسيا شهدت موجة حر تاريخية، موضحة أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا خطيرا للسكان وتعرض حياتهم للخطر.

وأضافت الصحيفة أن دولا مثل فيتنام ولاوس وكمبوديا وتايلاند وأجزاء من الصين حطمت الأرقام القياسية في تسجيل أعلى درجات حرارة، إذ تجاوزت في بعض المناطق 43.2 درجة مئوية، والتي تعتبر الأحدث في سياق الاحترار المناخي العالمي.

وفي بنجلادش، تجمع مئات المواطنين في العاصمة دكا هذا الأسبوع للصلاة من أجل هطول الأمطار، بعدما سجلت البلاد درجات حرارة بلغت 40.6 درجة مئوية وهي الأعلى منذ الستينيات، فيما لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم في الهند بسبب ضربات الشمس، في أبريل الماضي، وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية إن أجزاء في شمال وشرق البلاد تشهد حرارة أعلى من المعتاد بنحو ثلاث إلى أربع درجات.