محافظ الشرقية: توفير 55 ألف فرصة عمل من خلال برنامج «مشروعك»

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك» بالمحافظة، حيث تم توفير 55 ألفا و240 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و68 مليونا و973 ألف جنيه، وتم تنفيذ 18 ألفا و827 مشروعا منذ انطلاق المبادرة في 2015 حتى الآن.

تشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»

وأكد محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، موضحا أهمية البرنامج في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

أهم المشروعات في الشرقية

وأوضح العربي الشبراوي، مدير برنامج «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة السيراميك - تجارة مفروشات - مصنع أعلاف - مصنع أسمدة عضوية - مصنع ملابس - صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.. وغيرها).