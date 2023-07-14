طارق الشناوي: مهرجان العلمين الجديدة يروج للاقتصاد ويوفر فرص عمل

أكد الكاتب الصحفي والناقد الفني طارق الشناوي عضو اللجنة الاستشارية الفنية لمهرجان العلمين الجديدة أن المهرجانات والفاعليات الثقافية تحتاج لبنية تحتية قوية، من طرق وفنادق وكهرباء، متوقعًا قوة القادم في مدينة العلمين الجديدة.

مدينة العلمين تشهد تناسق ألوان وارتفاعات والمهرجان سيسبب النفع للمدينة

وأشاد الشناوي خلال لقاء خاص من مدينة العلمين الجديدة مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» بالتناسق البصري في مدينة العلمين الجديدة، وأنها تسبب راحة العين وأن المدينة تشهد تناسقا في الألوان والارتفاعات.

وأكد الشناوي أن مهرجان العلمين سيتسبب في النفع للعاملين في المدينة، مشيرًا أن سكان مدينة كان هم أكثر المستفيدين من مهرجان كان ويعيشون على الدخل الذي يحققونه خلال أسبوعي إقامة مهرجان كان السينمائي.

مهرجان العلمين سيسبب رواجا اقتصاديا

وأشار إلى أن المهرجان سيتسبب في حالة من الرواج الاقتصادي للمدينة وسيسهم في توفير فرص عمل للشاب نتيجة للزوار المتوقع حضورهم والسياحة الخارجية المتوقع حضورها فاعليات المهرجان، متذكرًا ما حققته مدينة الإسكندرية في الماضي في مجال السياحة، ومتوقعًا أن تقدمه مدينة العلمين خلال الفترة القادمة.