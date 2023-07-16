خبر سار لسيدات الأسمرات.. محافظة القاهرة تدرس إنشاء مصنع للملابس الجاهزة

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية، اليوم، لبحث سبل دعم الأسر الأولى بالرعاية والمرأة بمدينة الأسمرات، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة ، والنائب سيد حنفي عضو مجلس النواب، وآخرين.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حرصها التام على الإسراع في اتخاذ خطوات جادة وفعالة ضمن خطة الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية لتمكين المرأة بالمجتمعات المطورة حديثا بديل العشوائيات، لتعزيز دورها كشريك فعال في المجتمع عبر توفير فرص العمل اللازمة لسد احتياجاتها، وتحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة كريمة لها من خلال جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية لتطوير وبناء الإنسان داخل هذه المجتمعات، وتوفير الرعاية لهذه الفئات المستهدفة.

وبحثت نائب المحافظ مقترح إقامة مصنع للملابس الجاهزة، على أن تكون الأيدي العاملة به من سيدات الأسمرات، تدعيما للهدف الرئيسي وهو تنمية مجتمع الأسمرات بصورة مستمرة وخلق فرص عمل وإحداث نوع من الاكتفاء الاقتصادي، لتوفير سبل العيش بمستوى لائق مع تحقيق عنصر الاستدامة والتنمية بصورة دورية.

تأهيل سكان الأسمرات

وأضافت أن المشروع المقترح يهدف أيضا إلى تدريب وتأهيل سكان الأسمرات من السيدات والفتيات وتوفير فرص عمل لهن وتشغيلهن للتعامل، وفق أحدث مستجدات السوق ولمواكبة كل التطورات، خاصة في ظل صناعة تستوعب عدد كبير من العمالة لتشغيل الالات بخلاف الصناعات الأخرى، والتي تستغرق 45 يوما فقط لاكتساب مهارات الصناعة والمناسبة لطبيعة المرأة والتي تجيد التعامل مع انواع مختلفة من الماكينات الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة أحد أهم الصناعات التي تنفرد بها مصر على مستوى العالم.

تصور مبدئي لبناء مصنع

واستعرض الحضور التصور المبدئي لإقامة مبنى وتخصيصه لبناء مصنع من مكونات وتجهيزات إنشائية إلى جانب بحث توفير معدلات الأمن والسلامة والصحة المهنية وتحديد نقاط للمناولة ونقل السيارات.

وجهت النائبة بضرورة تجهيز الرسومات التفصيلية الخاصة بالانشاءات مع عمل دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع للاستغلال الامثل له وتحقيق أقصى استفادة لتدعيم سيدات الأسمرات وتوفير فرص عمل لهن، على أن يجرى عقد لقاءات بصورة دورية لمتابعة كل الإجراءات، ومستجدات الأعمال.