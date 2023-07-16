مخرج ومنتج ومغني.. من هو أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت؟

يخوض أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت رحلة طويلة في مواجهة المرض المناعي النادر «ميلر فيشر» الذي أصابه بشكل مفاجئ، خلال الفترة الماضية، ما أفقده القدرة على الحركة والمشي، وبدأ «ثروت» رحلة العلاج في مارس الماضي بعد سفره إلى ألمانيا، وبالفعل بدأت حالته في التحسن واستطاع تحريك قدمه، والوقوف مرة أخرى وفقا لتصريحات، والده الفنان محمد ثروت.

لا يعرف الجمهور الكثير من المعلومات عن أحمد ثروت قبل الوعكة الصحية التي تعرض لها في بداية العام الحالي، فهو مطرب ومخرج ومنتج يبلغ من العمر 32 عاما، له عدد من الإسهامات في المجال الفني، ومن أعماله الإخراجية فيلم بعنوان «يقين» عرض في الندوة التثقيفية لحرب أكتوبر عام 2022 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إخراج احتفالية نصر أكتوبر 2022 إضافة إلى حفل تخرج الكلية الحربية لعامين على التوالي.

كما تولى إخراج المشاهد الوثائقية في مسلسل «الكتيبة 101» الذي عرض في موسم الدراما الرمضانية 2023، بجانب تجربته السابقة في مسلسل «الاختيار»، والإعلان الرسمي للنسخة الرابعة من «قادرون باختلاف».

أحمد ثروت يدخل عالم الغناء بـ «وجودك فارق»

أسس أحمد ثروت شركة باسن «بيج بيلبورد» لتدخل مجال الدعايا والإعلان منذ 2012، وهي الشركة التي نجحت في إثبات نفسها على الساحة أمام عدد من الشركات الكبيرة وقدم من خلالها عدد من الحملات الإعلانية المميزة التي تعلق بها الجمهور، بجانب إنتاج مجموعة من الأعمال الغنائية منها «يا حبيب الله» للفنان محمد ثروت والمنشد مصطفى عاطف بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

قدم «ثروت» الابن أول تجاربه الغنائية بعنوان «وجودك فارق» والتي حققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وحققت العديد من ردود الفعل الإيجابية.