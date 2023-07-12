نجل المطرب محمد ثروت ينجح في أول محاولة مشي ناجحة بعد أزمته الصحية (فيديو)

نشر المطرب والمخرج أحمد ثروت، نجل الفنان الكبير محمد ثروت، أول فيديو لمحاولة «مشي» ناجحة بعد تعرضه لوعكة صحية استمرت لأكثر من 160 يوما إثر إصابته بمرض مناعي نادر يسمى «ميلر فيشر» مما أدى لتوقفه عن الحركة والمشي، واضطراره لاستخدام كرسي متحرك.

أحمد ثروت يحاول المشي

وفي الفيديو الذي نشره على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أحمد ثروت وهو يحاول المشي والوقوف بعد فترة طويلة من العلاج والتأهيل الطبي بمساعدة فريق طبي في ألمانيا، قائلاً: «الحمد لله كرم من ربنا وبفضل دعواتكم النهاردة بعد 160 يوم صراع مع متلازمة ميلر فيشر، أول يوم أنجح إني أقف تاني على رجلي بعد عشرات الأسابيع ومئات المحاولات، وحابب أشكر كل واحد دعالي من قلبه وكل صحابي وأهلي اللي كان حبهم ليا من أسباب إني أقف تاني على رجلي بعد ستر وتوفيق ربنا».

الجمهور يطلب الدعاء

وتفاعل جمهور أحمد ثروت مع الفيديو بشكل كبير، وأشادوا بقوة إرادته وصبره في مواجهة المرض والتغلب عليه، وتمنوا له دوام الصحة والعافية، وأن يعود إلى الحياة الطبيعية قريبا.