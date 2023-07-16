«هندسة كفر الشيخ» تفتح باب التقديم لامتحان القبول لدرجة الدكتوراة

أعلنت كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ عن بدء التقدم لامتحان القبول لدرجة الدكتوراة في التخصصات «مدني - ميكانيكا - كهرباء - فيزيقا ورياضيات»، من الآن حتى 10 أغسطس 2023، بإدارة الدراسات العليا بالكلية، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح هليل، عميد الكلية.

التقدم للقيد بالدراسات العليا

وذكرت الكلية، في بيان لها، أنّ التقدم للقيد بالدراسات العليا «دبلوم - ماجستير - دكتوراة» في جميع برامج الكلية «مدني - ميكانيكا - كهرباء - عمارة (دبلوم / ماجستير)، فيزياء ورياضيات» سيكون بدءًا من 20 أغسطس 2023 وحتى 17 سبتمبر 2023.

كلية الهندسة في جامعة كفر الشيخ

يذكر أنّ كلية الهندسة في جامعة كفر الشيخ أُسست في عام 1990، وضُمت إلى جامعة طنطا، واستمرت تبعيتها لجامعة طنطا حتى إنشاء جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة عام 2006.

أقسام الكلية

وتضم الكلية أقسام:

الهندسة المعمارية.

الهندسة المدنية.

الهندسة الكهربائية، وفيها أقسام:

الحاسبات والتحكم الآلي.

الاتصالات والإلكترونيات.

القوى والآلات الكهربية.

الهندسة الميكانيكية، وفيها أقسام:

هندسة القوى الميكانيكية.

هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي.