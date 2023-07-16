وزير الري يوجه بحل مشاكل المزارعين في البحيرة

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لتفقد مناسيب المياه وتطهيرات الترع الرئيسية بنطاق المحافظة، مؤكدة تكثيف الجهود للانتهاء من مشروع تبطين وتطهير الترع بكافة قرى المحافظة، لمواجهة إهدار الموارد المائية وتقليل الفاقد من مياه الري.

مشروع تبطين الترع في البحيرة

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن المشروع القومي لتبطين الترع من المشروعات القومية الحضارية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة تحت دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستحقق نقلة نوعية فى منظومة الري لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق.

وتفقدا الدكتور سويلم برفقه الدكتورة نهال بلبع مغذيات ترع من فرع رشيد بمركز المحمودية «حلق الجمل، المنشاوية، مشروع ناصر، مصب ساحل مرقص»

وتابع وزير الرى خلال الجولة، حالة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف، واطمأن على استقرار الجسور وقدرة المجاري المائية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة.

سرعة حسم مشاكل المزارعين

ووجه الوزير بسرعة حسم جميع مشاكل المزارعين وتشكيل مجموعة عمل مهمتها تحديد والوقوف على جميع مشاكل المزارعين بالمحافظة والعرض خلال أسبوع من تاريخه بحلول تنفيذية وتوصيل المياه لنهايات الترع.

كما وجه بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطهير المساقي الخاصة وتوصيل المياه لأراضي المزارعين في التوقيتات المطلوبة.

ضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين،

وشدد وزير الري على ضرورة التنسيق بين الأجهزة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

كما تم تفقد وزير الموارد المائية والري ونائب محافظ البحيرة مغذيات الترع من فرع رشيد «شاكر، الخزان، ساحل مرقص» بمركز الرحمانية.

تحرك جميع مسؤولي الري

وشدد وزير الري على ضخ المياه لنهايات الترع حتى نهاية موسم الزراعات، ووجه بتحرك جميع مسؤولين على الترع ليلا ونهارا وعمل المناوبات الداخلية وتغطية الزراعات، كما وجه باستمرار أعمال التطهير ومخاطبة الجمعيات الزراعية بتطهير الترع والمساقي الزراعية خلال 24 ساعة والاستعانة بجميع المعدات اللازمة.

مشروع تأهيل الترع بالبحيرة

وأشارت نائب المحافظ إلى أن مشروع تأهيل الترع بالبحيرة سيحقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، للوصول إلى مرحلة متقدمة من عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع

كما أكدت حصول كل المزارعين على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع وتحقيق المردود البيئي والجمالي والتأثير الإيجابي على الصحة العامة.