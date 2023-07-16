محافظ المنوفية: رصف 7 طرق ومحاور مرورية بشبين الكوم

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم إدراج 7 شوارع ومحاور مرورية مهمة ضمن خطة المحافظة لرصف أكبر عدد من شبكات الطرق الداخلية والطرق المحلية بالعاصمة لخلق محاور جديدة تساهم في تخفيف الاختناقات المرورية، وذلك خلال اجتماع تنسيقي، بحضور المهندس شعبان الشبراوي، مدير مديرية الطرق، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

أسماء الشوارع المدرجة في خطة الرصف بشبين الكوم

وأوضح محافظ المنوفية أنه جار إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف، وهي «طريق أحمد حشمت الراهب بطول 1950 مترا، طريق الراهب - ميت مسعود بطول 2000 متر»، رصف توسعة محور صلاح خطاب بحي شرق شبين الكوم بطول 1000 متر، الطريق الواصل بين محور صلاح خطاب وطريق عبد الرحمن الشرقاوي بطول 300 متر.

كما سيتم استكمال رصف طريق 840 «ميت خلف - ميت مسعود - اصطباري» أمام مستشفى الحميات بطول 350 مترا، وكذا امتداد طريق عاصم حما بكفر المصيلحة حتى طريق الراهب بطول 1700 متر، فضلاً عن استكمال رصف طريق ترعة القاصد الترابي بطول 4.5 كيلومتر.

تسريع إجراءات تنفيذ اعمال رصف شوارع شبين الكوم

ووجه محافظ المنوفية بتسريع إجراءات التنفيذ للبدء في أعمال الرصف في أقرب وقت، كونها طرق حيوية وهامة تخدم الأهالي، موجهاً بالالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية للنهوض بمستوى البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف تمهيداً للبدء في أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وإحداث تنمية شاملة للمواطن المنوفي.