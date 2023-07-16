محافظ المنوفية يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» بأشمون والشهداء

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعه الدوري، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المنتهية والجاري تسليمها بقطاعي الصحة والأسواق والمواقف النموذجية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية وتطوير قرى الريف المصري بمركزي أشمون والشهداء.

الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في المنوفية

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الجهود ودفع عجلة العمل بمشروعات قطاع الصحة والبالغ عددها 63 مشروعا بقرى مركزي أشمون والشهداء، للانتهاء منها، والعمل على تسليمها تمهيدا لدخولها الخدمة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة تلافي كافة الملاحظات والعمل على تذليل العقبات لضمان الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

متابعة تنفيذ الأسواق والمواقف في المنوفية

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للأسواق والمواقف النموذجية بالمبادرة الرئاسية والبالغ عددها 44 مشروعا للوقوف على الوضع الحالي ونسب تنفيذ الأعمال ومعوقات التسليم للعمل على تذليلها.

وشدد محافظ المنوفية على الانتهاء من الأسواق والمواقف النموذجية بقرى مركز أشمون والشهداء خلال أسابيع، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لسرعة إنهاء كافة المشروعات وتسليمها تمهيدا لافتتاحها ودخولها الخدمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.