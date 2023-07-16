النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا عقار باكوس بالإسكندرية

صرحت نيابة الرمل بالإسكندرية، بدفن جثامين ضحايا انهيار أجزاء من عقار باكوس شرق الإسكندرية، وتسليم الجثامين لذويها لإنهاء إجراءات الدفن، وهم «مصطفى خميس» بائع، و«سيف الله سيد»، و«سهير حجاج»، ربة منزل، وتصادف مرورهم أسفل العقار وقت وقوع الحادث.

انهيار بلكونة عقار في الإسكندرية

وكان ورد بلاغ يفيد سقوط بلكونة الدور الثالث والثاني على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل باكوس بحي شرق، وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

وشدد المحافظ على تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

ارتفاع ضحايا عقار باكوس في الإسكندرية

وعلى الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل إخلاء إداري للعقار من السكان مع عمل كردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

وأسفر الحادث عن حالتي وفاة و3 إصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، قبل أن يرتفع عدد الضحايا إلى 3 بوفاة إحدى المصابين.