خطوات التقدم لوظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. اعرف التخصصات

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوات التقديم في وظائف المعلمين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «stem»، والتخصصات المطلوبة، بعد فتح باب التقديم على الموقع الإلكتروني للأكاديمية المهنية للمعلمين، في الفترة من 13 حتى 28 يوليو 2023.

التخصصات المطلوبة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، التخصصات المطلوبة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem، على النحو التالي:

«لغة عربية- لغة انجليزية- لغة فرنسية- لغة المانية- رياضيات- كيمياء- فيزياء- أحياء- جيولوجيا وعلوم أرض- دراسات اجتماعية- أخصائي اجتماعي- أخصائي نفسي- معلم حاسب آلي- أمين مكتبة- معلم تربية فنية- مواطنة معلم فلسفة- تربية رياضية- مسئول شبكات تكنولوجيا (تعليم)- فاب لاب (خرجى كليات الهندسة أو كليات التعليم الصناعي ، إحضار صورة طبق أصل من المؤهل)- تربية موسيقية- اقتصاد منزلي- صحافة وإعلام- مدير- وكيل».

خطوات التقدم لوظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات التقدم لوظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem:

- الدخول على الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.edu.eg .

- التسجيل على نموذج التقدم لوظائف STEM، مع التأكد من إدخال كل البيانات المطلوبة بدقة، والتأكيد على صحة رقم الموبيل والبريد الإلكتروني، حيث سترسل جميع المراسلات عليهما.

- يحجز المتقدم إلكترونيا، موعد الاختبار النفسي المناسب له، لأداء الاختبار بفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته، وفي حالة اجتياز الاختبار، يؤدي اختبار اللغة الإنجليزية للمتقدمين لوظائف تخصصات «مدير ووكيل- رياضيات- كل فروع العلوم- تخصصات الحاسب الآلي بفروعه)، وفي حالة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية، يستطيع المتقدم أداء اختبار التخصص بنفس الفرع.

- في حالة عدم اجتياز الاختبار النفسي، يتم إعادة الاختبار مرة أخرى، وبالنسبة لاختبار اللغة والتخصص فلا يوجد إعادة لهم.