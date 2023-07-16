«المحليات» تتابع نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية في المنيا جهودها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، الذي يستهدف بمرحلته الأولى تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، في المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

إنشاء مجمع الخدمات الحكومية

وفى ذات السياق، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نزلة البدرمان التي تضم مجمع الخدمات الحكومية ـ محطة مياه نزلة البدرمان، للاطمئنان على سير العمل ومدى الجاهزية والاستعداد للتشغيل والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال، وفقا للمواصفات الفنية والجودة ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت ممكن.

تقديم كافة أوجه الدعم

وفى مركز ومدينة أبوقرقاص، تفقد جلال أبو سداح رئيس المركز، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية بنى حسن الشروق، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات مع تقديم كل أوجه الدعم وتذليل أي عقبات لضمان سرعة إنجاز المشروعات والانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المعد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء القرية والقرى التابعة.