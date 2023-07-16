تنفيذ 88 ألف وصلة مياه شرب وصرف صحي في قرى «حياة كريمة» بالجيزة

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إحدى أهم المبادرات التي تشهدها الجمهورية الجديدة، وأكثرها تأثيرا على مستوى حياة المواطن بقرى الريف المصري.

تنفيذ وصلات صرف صحي منزلية

وأوضح «بدوي» في بيان، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف تطوير 42 قرية بمركزي أطفيح والصف جنوب محافظة الجيزة، مشيرا إلى تنفيذ 67 ألفا و665 وصلة صرف صحي منزلية، بينها 30 ألفا و222 وصلة في قرى مركز الصف، و37 ألفا و443 وصلة في أطفيح، فيما تم تنفيذ 20 ألفا و251 وصلة مياه شرب منزلية، منها 10 آلاف و287 وصلة بالصف، و9 آلاف و964 وصلة بأطفيح.

إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

وتابع رئيس مياه الجيزة، أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة «حياة كريمة»، تحدث نقلة تنموية هائلة وتطورا ملحوظا بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تتضمن محطات مياه شرب، ومحطات معالجة صرف صحي، وإحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

شهادة الأيزو لمعامل مياه إمبابة وجزيرة الدهب

وأشار «بدوي» إلى حصول محطات جزيرة الدهب والحجارة وإمبابة وأوسيم والحوامدية على شهادة مأمونية وسلامة المياه، وتداول الصرف الصحي لمحطة معالجة أم دينار، فيما تم اعتماد شهادة الأيزو الدولية 17025 لمعامل مياه إمبابة وجزيرة الدهب والمعمل المركزي ومعالجة صرف زنين، وجار تجهيز معمل معالجة أم دينار.