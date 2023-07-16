السيسي ونظيره الكيني يبحثان تعزيز الأجندة التنموية للقارة الأفريقية

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في العاصمة الكينية نيروبي، رئيس جمهورية كينيا، ويليام روتو، على هامش مشاركة الرئيس في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس الكيني رحب بزيارة الرئيس إلى نيروبي، مثمّنا متانة علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعربا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مع تأكيد وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، وكذلك على صعيد تعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على المستويات كافة.

‏من جانبه، أكد الرئيس تميز العلاقات الثنائية التي تربط مصر بشقيقتها كينيا، والأهمية التي يوليها الرئيس السيسي للتنسيق وللتشاور مع أخيه الرئيس روتو، بشأن القضايا الأفريقية بهدف دفع جهود الاندماج وصون السلم والأمن وتعزيز الأجندة التنموية على مستوى القارة الأفريقية، وهو ما تجسد في كثافة الاتصالات واللقاءات الثنائية بين الرئيسين خلال الفترة الأخيرة، وآخرها الشهر الماضي في قمة الكوميسا بزامبيا، ثم في باريس على هامش انعقاد قمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد».

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء بين الرئيسين تناول سبل دفع العلاقات الثنائية، إضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والقارية، وبينها الأوضاع في منطقتي القرن الأفريقي وحوض النيل، والأزمة في السودان، حيث تم تناول جهود التنسيق بين المبادرات الرامية لتسوية الأزمة، وبينها قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر يوم 13 يوليو الجاري، والتي تتكامل مع الجهود الإقليمية الأخرى الهادفة لإنهاء الصراع والانتقال للحوار السلمي بما يحقق مصالح الشعب السوداني الشقيق.