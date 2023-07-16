أستاذ بـ«الدراسات الأفريقية»: علاقات مصر وكينيا شهدت طفرة في عهد السيسي

قال الدكتور سيد رشاد الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت تطورات عديدة خلال السنوات القليلة الماضية ولا سيما دولة كينيا والتي ترتبط بالقاهرة بعلاقات تاريخية منذ منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عندما ساندت الشعب الكيني ضد الاستعمار البريطاني، حيث ساندت القاهرة ثورة الماوماو فى كينيا بقيادة جومو كينياتا، وخصصت إذاعة موجهة من مصر للشعب الكيني تحت اسم «صوت أفريقيا» وهي أول إذاعة تبث باللغة السواحيلية من دولة أفريقيا.

وأضاف أنّ العلاقات الدبلوماسية تطورت بين نيروبي والقاهرة، ولا يزال الشعب الكيني يذكر الجملة الشهيرة للرئيس جومو كينياتا «سنتذكر ناصر دائمًا الذي قدم الكثير لمساندة أفريقيا وتحرير دولها».

رشاد: علاقات مصر وكينيا شهدت طفرة في عهد الرئيس السيسي

ولفت إلى أن مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم منذ عام 2014 بدأت العلاقات المصرية الكينية تشهد نقله وطفرة إيجابية هائلة على جميع الأصعدة، ويمكن اعتبار أن التعاون بين البلدين شهد مسارين الأول وهو توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال الزيارات المتبادلة، والتنسيق والتواصل المستمر بين القيادات، مضيفًا أن المستوى الثاني والذي تضمن التعاون في مجال المياه، باعتبار أن البلدين يشتركان ضمن دول حوض النيل.

التعاون بين مصر كينيا

وأما عن الاتفاقية المشتركة بالشريان المشترك نهر النيل، أوضح رشاد تتضمن الإتفاقية التعاون في إدارة موارد المياه بصفة عامة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية وإنشاء 6 سدود لتجميع المياه وخزانات المياه، موضحًا أن مصر ساعدت كينيا في حفر نحو 20 بئرا للمياه، فضلا عن تنفيذ مشروع تجريبي لنظم الري الحديث في الزراعة وتبادل الخبرات للفرق الفني الكيني في مصر.

وأنا عن التعاون المصري الكيني، وأوضح أن مصر وقعت مع كينيا أيضا عدد من الاتفاقيات، ومنها حفر وتجهيز نحو 180 من بئر المياه الجوفية توفير المياه بغرض الشرب بالمناطق القاحلة، من خلال منحة مصرية من ميزانية وزارة الري.