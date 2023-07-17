قبل طرحه في السينمات المصرية.. تعرف على فيلم «Oppenheimer»

أيام قليلة تفصل الجمهور المصري، عن عرض الفيلم المنتظر للمخرج الأمريكي كريستوفر نولان «Oppenheimer»، الذي يقدم السيرة الذاتية للعالم الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر، الذي لعب دورا في تصنيع السلاح النووي، خلال فترة الحرب العالمية الثانية والذي عرف بـ«والد القنبلة النووية».

وكشف المخرج كريستوفر نولان أن «Oppenheimer»، هو أول نص يكتبه بصيغة المتكلم، لأنه أراد نقل السرد من منظور «أوبنهايمر»، كما أنه اختار عن عمد التبديل بين المشاهد الملونة والأبيض والأسود.

وأوضح أنه يريد نقل الفيلم من منظور موضوعي وشخصي، رغبة في جعل الفيلم ذاتيًا قدر الإمكان، كان على فريق الإنتاج أن يتخيل تصورات أوبنهايمر للعالم الكمي وموجات الطاقة، لقد بدأ بمحاولة العثور على «الخيط الذي يربط عالم الكم واهتزاز الطاقة ورحلة أوبنهايمر الشخصية»، كما سعى من خلال الفيلم إلى تصوير الصعوبات في حياته، وفقا لحوار مع مجلة «Empire».

توقعات بتحقيق «Oppenheimer» إيرادات 50 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع

ويستند الفيلم بشكل أساسي على السيرة الذاتية للعالم الراحل التي نشرت عام 2005 بعنوان «بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة ج.روبرت أوبنهايمر» من تأليف كاي بيرد ومارتن ج. ويجمع في بطولته مجموعة كبير من النجوم من بينهم كيليان ميرفي، إميلي بلانت، مات ديمون، روبرت داوني جونيور، فلورنس بوج، جوش هارتنيت، كيسي أفليك، رامي مالك، وكينيث براناج.

تضمن التصوير، استخدام متفجرات حقيقية لإعادة إنشاء اختبار ترينيتي النووي، وهو أول عملية تفجير لسلاح نووي وقعت في عام 1945، كما تم بناء مدينة كاملة على طراز الأربعينيات من الصفر، وتذهب المؤشرات الأولية لشباك التذاكر إلى أن الفيلم الذي تتجاوز ميزانيته الـ 100 مليون دولار، سيحقق إيرادات في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في هوليوود تتراوح من 40 إلى 50 مليون دولار.