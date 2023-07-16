محافظ سوهاج: تعيين 719 شابا منهم 8 من ذوي الهمم

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن مديرية العمل بالمحافظة قررت تعيين 719 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 لذوي الهمم، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 23 فرصة عمل، منها 5 لذوي الهمم، خلال شهر يونيو الماضي.

صرف 140 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام أحمد أبو زيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة، أنه خلال شهر يونيو الماضي جرى صرف 140 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 56 عاملا مشتغلا، منها 93 ألف جنيه منحة مولود لعدد 46 عاملا، ومبلغ 9 آلاف جنيه لعدد 3 عمال منح زواج، وإعانة وفاة لعدد 3 عمال بمبلغ 30 ألف جنيه، وإعانة وفاة لأحد الأقارب لعدد 4 عمال غير منتظم بمبلغ 8 آلاف جنيه.

صرف منح رعاية صحية بإجمالي 2000 جنيه

كما جرى صرف منح رعاية صحية بإجمالي 2000 جنيه، وعملية صغرى لأحد العمال، ليصبح إجمالي ما تم صرفه لدعم العمالة غير المنتظمة 142 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 6 عمال بمنظومة العمال المستفيدين المشتغلين، ليصبح إجمالي العمال المسجلين بقاعدة العمالة غير المنتظمة 7530 عاملا مستفيدا.

استخراج 493 شهادة قياس مستوى المهارة

وأضاف أن المديرية استخرجت 493 شهادة قياس مستوى المهارة، و493 تصريح مزاولة الحرفة، أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد أجرت المديرية التفتيش على 120 منشأة، وإعادة التفتيش على 256 منشأة أخرى، وتحرير 51 محضر سلامة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 277 منشأة، وإحالة 7 منشآت للسلطة المختصة، وبلغ عدد المنشآت المستوفاة للشروط 42 منشأة، كما تم عقد 5 ندوات خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 67 عاملا وعاملة.

مراجعة وتسليم 2 عقد للعمل للمملكة العربية السعودية

وفي مجال التشغيل الخارجي، راجعت وسلمت مديرية العمل بسوهاج 2 عقد للعمل للمملكة العربية السعودية، وفي مجال رعاية عمال المخابز فقد تم تحرير 22 عقدا لعمال جدد بالمخابز، ومخبز بلدي، وقامت المديرية ببحث الشكاوى والطلبات الواردة من إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.