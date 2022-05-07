القوى العاملة: صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 520 شابا في سوهاج

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج قامت بصرف 6 ملايين و23 ألفاً و401 جنيه للعمالة غير المنتظمة في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية لـ 7222 عاملا منهم، 60 منحة مولود، و11 منحة زواج، ومنحتي وفاة عاملين، و13 منحة وفاة أحد الأقارب، وعمل 4 عملية جراحية صغرى لـ 4 عمال بمبلغ 8000 جنيه، وعمليتي جراحية كبرى بمبلغ 10 آلاف جنيه لعاملين آخرين.

أضاف في بيان صحفي صادر عنه اليوم، أنه تم صرف أيضا منح علاج وكشف بإجمالي 83 ألفأً و312 جنيها لـ 767 عاملا من المسجلين، فضلاً عن بدء صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 5705 عاملين بإجمالي 5 ملايين و705 آلاف جنيه، واستخراج 7814 وثيقة تأمين تكافلي بمبلغ 468 ألفاً و840 جنيها، وتسجيل 83 عاملا يعملون في 30 مشروع بمراكز المحافظة.

تأهيل الشباب لسوق العمل

وبحسب البيان، يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة، فقد قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بتنفيذ 7 دورات تدريبية على مهن صيانة المحمول، والتبريد والتكييف، والمساحة، والحاسب الآلي، والفندقة الشاملة بمراكز تدريب سوهاج وطهطا والكوثر لـ 102 متدربا.

وقال سعفان إن الوزارة تسعى جاهدة لخفض معدلات البطالة بين الشباب في كافة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 520 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 7 «قادرون باختلاف»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 1589 راغب عمل منهم 17 قادرون باختلاف، فضلا عن توفير 29 فرصة عمل.

كشف حساب «القوى العاملة» بسوهاج في إبريل

وأكد الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر إبريل الماضي، قيام المديرية بالتفتيش على 445 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 1021 عاملا، وأسفر عن تحرير 13 محضرا، وإعادة التفتيش على 69 منشأة، وعمل 2 ندوة توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و4 ندوات سموم بيضاء، و5 ندوات زيادة الإنتاج، حضرها 281 عاملا وعاملة، و7 ندوات توعية في مجال المرأة والطفل والسكان حضرها 101 عامل.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1216 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 21 شكوى، تم إحالة 12 منها للقضاء، و6 لجهات أخرى، وتبقى 3 شكاوى تحت البحث والدراسة.

التفتيش على 134 منشأة

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 134 منشأة، وإعادة التفتيش على 261 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضراً، وغلق منشأة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 246 منشأة أخري، فضلاً عن بحث 9 شكاوى ومنح 3 تراخيص، وعقد 3 ندوات توعية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 759 منشأة يعمل بها 44 ألفاً و136 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، موضحا أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات المستمرة لمديريات القوى العاملة بأهمية توفير مناخ عمل مناسب، وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية مما يسهم في زيادة الإنتاج.