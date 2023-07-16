التحقيق في أسباب سقوط بلكونة بالإسكندرية بمنطقة باكوس

بدأ فريق من جهات التحقيق معاينة موقع انهيار سقوط بلكونة بالإسكندرية في منطقة باكوس، بالتحديد بشارع مصطفى كامل بحي شرق، لتحديد أسباب الانهيار، وطلبت تشكيل لجنة هندسية من حي شرق للكشف عن مدى السلامة الإنشائية للعقار ومدى تأثر العقارات المجاورة وتحديد أسباب الانهيار.

كما طلبت جهات التحقيق ملف العقار من حي شرق الإسكندرية، لفحصه وتحديد مسؤولية الحادث، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

ضحايا سقوط بلكونة بالإسكندرية في باكوس

جاء ذلك إثر سقوط بلكونة الدور الثالث والثاني على المارة بالعقار الكائن بشارع مصطفى كامل باكوس بحي شرق، وهو أسفر الحادث عن 3 وفيات، و2 حالة إصابة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، بحسب البيان الرسمي من محافظة الإسكندرية.

تفاصيل سقوط بلكونة بالإسكندرية في باكوس

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورا بمكان عقار الإسكندرية لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.