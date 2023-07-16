رفع الكثافة بقاعات رياض الأطفال في مدارس كفر الشيخ إلى 40 طفلا (مستند)

حصلت «الوطن» على مستند رسمي موجه من مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إلى جميع الإدارات التعليمية الـ13 التابعة للمديرية يفيد بزيادة الكثافة بقاعات رياض الأطفال «KG1» بجميع المدارس الرسمية «عربي» والمدارس الرسمية «لغات» لتصل الكثافة إلى 40 طفلاً وطفلة بالقاعة وذلك للعام الدراسي 2023 - 2024.

زيادة الكثافات بقاعات رياض الأطفال «KG1» بجميع المدارس الرسمية

وطبقاً للمستند فإنّ القرار صادر بعد موافقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بزيادة الكثافات بقاعات رياض الأطفال «KG1» بجميع المدارس الرسمية «عربي» والمدارس الرسمية «لغات» لتصل الكثافة إلى 40 طفلاً وطفلة بالقاعة، بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وسماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال بالمديرية.

الالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد أغلقت يوم الأربعاء الماضي، باب التقديم الإلكتروني أمام الراغبين في تسجيل طلبات الالتحاق بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، للالتحاق بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال عبر موقع المديرية.