مد باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الدقهلية 2023

كشف مصدر مسؤول داخل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن مد باب التقديم حتى منتصف شهر يوليو الجاري، ويتم التقديم إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، عن طريق مسؤول الإحصاء داخل المدرسة المراد التقديم فيها للطفل أو أي إدارة تعليمية يتبع لها الطالب أو المديرية نفسها كل ذلك على حسب الموقع الجغرافي للطالب.

رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة الدقهلية

أوضح المصدر أنه يتم التقديم في مرحلة رياض أطفال في الدقهلية من خلال الموقع emis.gov.eg

وأكد المصدر المسؤول في تصريح لـ«الوطن» أن باب التقديم لرياض الأطفال بالدقهلية مفتوح حتى منتصف شهر يوليو الجاري ولكن لا يستطيع ولي الأمر أن يفتح الموقع الإلكتروني من المنزل، لأنه تم إغلاقه بسبب انتهاء المدة المحددة التي كانت بدأت شهر يونيو الماضي لذلك على ولي الأمر أن يتوجه إلى أقرب مدرسة أو أي إدارة تعليمية والتقديم إلكترونيا من خلال مسؤول الإحصاء بالمدرسة أو الإدارة التعليمية.

وأوضح المصدر أنه يكون مع ولي الأمر الأرواق المطلوبة وهي شهادة الميلاد الخاصة بالطفل وبطاقة الرقم القومي الخاصة بأولياء الأمور والشهادة الصحية والطبية التي تخص الطالب وهذا الكلام ينطبق على الصف الأول الابتدائي أيضا، ودفع المصاريف من خلال مكتب البريد وهناك نقاش على فتح خدمة فوري خلال الأشهر المقبلة لدفع أي مصروفات تخص المدرسة منعا للزحام والتكدس وتوفيرا للوقت والجهد لأولياء الأمور.

شروط التقديم لرياض الأطفال بالدقهلية

وأشار ناصر شعبان، كيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في بيان من شروط التقديم لرياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي على أن لا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن أربع سنوات، وللصف الأول الابتدائي أن لا يقل عمره عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات وأنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية طبقًا للكثافة بها وظروفها.