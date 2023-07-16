وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بالشوارع

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية والمقاهي بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام بالأحياء والمدن على مستوى الجمهورية.

مواجهة التعديات على حرم الطريق

وتلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا حول جهود محافظات المنوفية والمنيا والبحيرة في تنظيم الحملات المكبرة لإزالة ورفع الإشغالات، ومواجهة التعدي على حرم الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالمحافظات.

وفي محافظة المنوفية تم شن حملات مكثفة للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي، وتم إزالة 10 أكشاك غير مرخصة تعوق حركة السير بالشوارع، بالإضافة إلى إزالة إشغالات الشوارع لتحقيق السيولة المرورية وعدم إعاقة المارة.

إزالة الإشغالات في المنيا

وفي محافظ المنيا، تم تنظيم حملات ميدانية متنوعة لرفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام والحفاظ على المظهر الجمالي والمسطحات الخضراء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية، أسفرت عن تحرير 65 محضر إشغال بشارعي بورسعيد والشواني في حي جنوب المدينة للحفاظ على حرم الطريق العام وإقرار الإنضباط .

وفي محافظة البحيرة، شنت أجهزة المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 546 حالة إشغال طريق.