أستاذ سياسة بجامعة حلوان: مصر اهتمت بإيجاد مسارات مناسبة للتنمية في أفريقيا

قال محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن مصر اهتمت بكيفية إيجاد مسارات مناسبة للتنمية في القارة الأفريقية، والجلسة الافتتاحية لقمة منتصف العام التنسيقية، التابعة للاتحاد الأفريقي بدولة كينيا، وضعت بعض المصطلحات الهامة، ومنها الإطار التنظيمي للاتحاد الأفريقي، ويعتبر من الاتجاهات الجديدة للمنظمات الإقليمية والدولية.

جهود الرئيس السيسي في دعم التنمية بالقاهرة الأفريقية

وأضاف الشيمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرميحي، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجلسة تظهر جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لأهمية وجود صندوق لمواجهة إدارة المخاطر بالقارة الأفريقية، ومساهمته في إيجاد حل لمشكلات القارة الأفريقية، والثناء على دوره في استضافة قمة المناخ الـ27.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، بأن الدعم المصري للقارة الأفريقية كان حديث العالم، وما زالت مصر تستمر في وضع خطط للتحول الاقتصادي، وتحويل فكرة التنمية المستدامة لجميع الأجيال القادمة، وتمويل المشروعات، وتوفير سبل للاستثمار الآمن، وحل الأزمة الاقتصادية الحالية بالقارة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إلى أن القارة الأفريقية تمتلك مواد خام كثيرة، بالإضافة لموقعها والبحار والمحيطات بها، وكل تلك الموارد توضح التحديات والفرص القادمة للتكامل الأفريقي، من خلال دعم الموارد المائية بها والاستخدام العادل لها.