انطلاق مراسم توقيع عقد رعاية شركة النيل لدوري المحترفين

عُقدت مراسم توقيع عقد رعاية شركة النيل لدوري المحترفين، والذي حضره عدد من الشخصيات العامة، إذ بدأت المراسم بتحية العلم في قلب أهم مدينة وأكبر مشروع قومي في العصر الحديث، ساحة الشعب في العاصمة الإدارة الجديدة التي تشهد أكبر وأهم احتفال من نوعه في مصر.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنَّ العاصمة الإدارية أصبحت فيها الحياة والروح، وكما نرى مستوى جودة الحياة الموجودة بها.

وأضاف أحمد دياب رئيس مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنَّ «العاصمة الإدارية الجديدة تدعونا جميعًا للفخر وتنقل المسؤولية أننا نستطيع أن نجري ونطوّر بنفس السرعة التي تسير عليها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، أنَّ كل لحظة تاريخية لها أبطالها وقائد ملحمة تحويل رمل الصحراء الأصفر إلى معالم تعشقها العين هو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل العقارية، إلى أنَّ كل شخص يريد الحصول على طاقة إيجابية يجب عليه زيارة العاصمة الإدارية الجديدة.

واستطرد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنَّ العاصمة الإدارية بها الحي الحكومي لا يوجد في العالم مثله «لفينا العالم ومفيش مكان زي اللي احنا فيه»