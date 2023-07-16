مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم بالبحيرة.. الأب والزوجة و3 أبناء

لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم بينهم، زوج وزوجة وأبنائهما الثلاثة، فيما أصيب الابن الرابع، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيقات، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، بطريق الضبعة اتجاه الصحراوي، عند الكيلو 65، مما نتج عنه وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة آخر ونقلوا جميعا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

أسماء ضحايا الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة كل من الزوج «ياسر.ج.ع»، 49 سنة، وزوجته «هدى.ع.ا»، 48 سنة، وأبنائهما «محمد»، 18 سنة،« فاطمة» 16 سنة، «ندى»، 14 سنة، وجميعهم مقيمون محافظة بني سويف

كما أسفر الحادث عن إصابة الابن الرابع «جلال.ي.ج»، 11 سنة، بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، ونقل إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق وجارى التحقيق في الحادث

وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.