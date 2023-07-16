والدة علي الطيب تتعرض لأزمة صحية.. والفنان يطلب الدعاء لها

كشف الفنان علي الطيب، عن تعرض والدته لأزمة صحية مؤخرًا، دون توضيح أي تفاصيل مُتعلقة بالحالة، مناشدًا الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

وكتب علي الطيب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «اللهم اشفي أمي شفاءً لا يُغادر سقمًا»، ليتلقى دعمًا من قبل متابعيه.

نشاط فني لـ علي الطيب في رمضان 2023

وكان علي الطيب، قد حقق نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مشاركته في مسلسل «تحت الوصاية» بطولة الفنانة منى زكي، ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل «مذكرات زوج» بطولة الفنان طارق لطفي، والذي عُرض في موسم دراما رمضان 2023، وذلك بجانب مشاركته في مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبو رية، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.