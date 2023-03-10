الفنان علي الطيب يكشف تفاصيل شخصيته في مسلسل عملة نادرة

يواصل الفنان علي الطيب تصوير باقي مشاهد مسلسله الجديد عملة نادرة، الذي يشارك من خلاله في السباق الرمضاني لعام 2023 بجانب الفنانة نيللي كريم، وعدد آخر من الفنانين.

ويُقدم الفنان علي الطيب ضمن أحداث المسلسل شخصية مختلفة ومميزة، كشف عنها في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وقال إنّه يقدم خلال أحداث المسلسل شخصية رجل صعيدي يدعى إبراهيم.

تفاصيل شخصية على الطيب فى مسلسل عملة نادرة

وتابع الطيب بأن شخصية إبراهيم سيكون بينها وبين نادرة التي تجسد شخصيتها الفنانة نيللي كريم قصة حب كبيرة، مضيفا: «هتكون قصة حب من أنواع قصص الحب الهادية الحلوة».

وأعرب علي الطيب عن سعادته الكبيرة بمشاركة الفنانة نيللي كريم في العمل، مؤكدا: «اتعلمت منها كتير ومرعبة في الكواليس دي أول مرة بتعمل صعيدي بس الجمهور هيتفاجئ».

أبطال مسلسل عملة نادرة

يذكر أنّ مسلسل عملة نادرة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجومانا مراد وأحمد عيد وجمال سليمان وعلى الطيب وكمال أبو ريا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.