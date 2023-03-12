علي الطيب ضيف شرف في مسلسل «مذكرات زوج» خلال شهر رمضان

يشارك الفنان علي الطيب في السباق الرمضاني لعام 2023 بعدة أعمال سيكون من بينها مسلسل مذكرات زوج مع الفنان طارق لطفي وعدد آخر من الفنانين.

كشف الفنان علي الطيب لـ«الوطن» تفاصيل شخصيته في مسلسل مذكرات زوج قائلًا: «سأكون ضيف شرف وسعيد جدا بالعمل مع المخرج تامر نادي وأنا مقدرش اتأخر عليه».

علي الطيب يشارك في مذكرات زوج

وكشف الفنان علي الطيب بأن مسلسل مذكرات زوج هو عمل مختلف ومميز وينتمي إلي نوعية الأعمال اللايت وسينطلق خطه الدرامي من الشركة التي تعمل بها الفنانة عائشة بن أحمد.

علي الطيب في رمضان

يذكر أن الفنان علي الطيب يشارك في السباق الرمضاني بعملين آخرين الأول هو مسلسل تحت الوصاية مع الفنانة مني زكي ودياب ورشدي الشامي ونهي عابدين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، ومسلسل عملة نادرة الذي يشارك فيه بجانب نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبو رية، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.