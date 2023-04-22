علي الطيب عن مشاركته في مسلسل تحت الوصاية مع منى زكي: اتعلمت منك كتير

وجَّه الفنان علي الطيب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشكر للفنانة منى زكي بعد مشاركته معها في مسلسل تحت الوصاية الذي عرض في موسم رمضان المنقضي.

ونشر الطيب صورة تجمعه بالفنانة منى زكي وعلق عليها قائلا: «كلمة شكراً أقل حاجة أعبَّر لك بيها عن حبي وتقديري ليكي ولفنك وشكرا على كل لحظة حلوة استمتعت فيها وأنا في كل يوم تصوير معاكي أنتي مبهرة وأنا اتعلمت منك كتير وحبيتك أكتر وحبيت طيبة قلبك وذوقك وتركيزك في الشخصية وبتطمني أي حد هيقف قدامك في مشهد من غير ما تحسي بتواضعك ولذاذتك».

وأضاف علي الطيب قائلا: «حقيقي إنتي عملتي حالة حلوة متتوصفش بكلام كل اللي اتعامل معاكي في اللوكيشن من ممثلين وفريق عمل، ربنا يديمها عليكي نعمة ويفرح قلبك دايما واللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا مباركا عيد سعيد يا ريسة وربنا يجعل أيامك كلها عيد وفرحة وربنا يكتب لك الخير دايما منى زكي».

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.