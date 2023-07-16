شرح أحكام التجويد في القرآن خلال برنامج «مع التلاوة» على «قناة الناس»

وجه الشيخ أحمد تميم المراغي، خلال برنامج «مع التلاوة»، نصائح لقراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة، بعدما قام عدد من الجماهير بقراءة بعض آيات القرآن على الهواء مباشرة مع الشيخ.

نصائح لقراءة القرآن الكريم

وأضاف «المراغي» خلال تقديمه برنامج «مع التلاوة» على شاشة «قناة الناس» أن الوصول لقراءة جيدة للقرآن يجب معه اتباع أحكام التجويد الخاصة بالآيات التي نزل بها القرآن الكريم، ويجب معرفة أحكام التجويد، من مخارج الحروف وصفات الحروف ومعرفة الوقوف، معلقا أن كل حرف لها مخرج وصفة وله زمن يجب أن يأخذ حقه ومستحقه.

واستشهد بالآية القرآنية في قول الله سبحانه وتعالى: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، وتقدم عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي برامجها كل مجالات الحياة.