أمين الفتوى يوضح عبر قناة الناس معنى حديث «روحوا عن القلوب»

أوضح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، معنى حديث «روِّحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة»، إذ قال رسول الله إنه عند التزام الإنسان بالجد دائما يجعله متعب ويمل ولا يكمل مسيرته.

الالتزام ساعة والغفلة ساعة

وأضاف «عثمان»، خلال لقاء على قناة الناس، لذلك يجب على الإنسان الالتزام ساعة، والغفلة ساعة أخرى، بمعنى الاستمتاع الذي لا يصل به إلى حالة الحرام.

وتابع أن هناك مباحات كثيرة يمكن أن يفعلها الإنسان ليتمتع بالدنيا غير ما حرمه الله، وحث الشرع على التنزه والترفيه بالمباح لدينا.