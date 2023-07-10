رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أمين الفتوى يوضح عبر قناة الناس معنى حديث «روحوا عن القلوب»

كتب:

مريم جاد
10:14 م | الإثنين 10 يوليو 2023
الشيخ عويضة عثمان

الشيخ عويضة عثمان

أوضح الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، معنى حديث «روِّحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة»، إذ قال رسول الله إنه عند التزام الإنسان بالجد دائما يجعله متعب ويمل ولا يكمل مسيرته.

الالتزام ساعة والغفلة ساعة

وأضاف «عثمان»، خلال لقاء على قناة الناس، لذلك يجب على الإنسان الالتزام ساعة، والغفلة ساعة أخرى، بمعنى الاستمتاع الذي لا يصل به إلى حالة الحرام.

وتابع أن هناك مباحات كثيرة يمكن أن يفعلها الإنسان ليتمتع بالدنيا غير ما حرمه الله، وحث الشرع على التنزه والترفيه بالمباح لدينا.

اقرأ المزيد:

مهرجان البطيخ يجذب السياح على شواطئ الغردقة.. ترفيه وحفلات غنائية (صور)

«مياه سوهاج» توجه قافلة لقرى «حياة كريمة» بجرجا.. ترفيه وخدمات مجانية

مدرس تاريخ يعرض مسلسل جعفر العمدة للطلاب قبل الحصة.. «ترفيه على الفطار»

«مستقبل وطن» ينظم فعاليات خدمية لأهالي القاهرة.. «ترفيه وتوعية»

تردد قناة ماجد 2023 على نايل سات وعرب سات.. ترفيه هادف للأطفال

أماكن متاحة بأسعار على قد الإيد لقضاء أيام الإجازة.. ترفيه وثقافة

«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن متحف الأطفال بالأردن.. «ترفيه وابتكار»
بقلم مريم جاد