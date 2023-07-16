شروط القبول في كلية الشرطة 2023 وموعد التقديم.. جهز ورقك

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي 2023 – 2024، وفي هذا الإطار ترصد «الوطن» في السطور التالية شروط القبول في كلية الشرطة 2023 وموعد التقديم.

شروط القبول في كلية الشرطة 2023 وموعد التقديم

الكثير من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، يريدون معرفة شروط القبول في كلية الشرطة 2023 وموعد التقديم، وجرى إعلان ذلك خلال المؤتمر الذي تم انعقاده داخل أكاديمية الشرطة اليوم الأحد.

وجاءت شروط القبول في كلية الشرطة 2023 كالتالي:

أولاً: يخضع الطالب لاختبارات «المقاس – القوام – الطبي والنفسي – الرياضي – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم».

ثانيًا: يخضع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلًا عن اختبار القوام «الوزن المثالي = طول الطالب – 90»، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية «العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان- ... إلخ».

يخضع الطالب للاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة

ثالثًا: كما يخضع الطالب، ضمن شروط القبول في كلية الشرطة 2023، للاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيون)، كما يخضع للاختبار الرياضي «اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة»، واختبار القدرات الذي يشمل مجموعة من المعلومات العامة: «ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية»، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة في طالب الكلية.

رابعًا: يخضع الطالب لكشف الهيئة، عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع؛ وذلك قبل أن يخضع للكشف الطبي المتقدم، وهو عبارة عن مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن- موجات صوتية قلب – معمل «تحاليل مخدرات وفيروسات».

خامسًا:ويكون مكان الاختبارات، هو البوابة رقم 5 بأكاديمية الشرطة اعتبارا من الساعة 6 صباحا، على أن يتم ارتداء الكمامة؛ حيث لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات لمن لا يرتدي الكمامة، أو من يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة، كما يجب مراعاة التباعد بين الطلبة، وتعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة ووضع معقمات ومطهرات في الطرقات.

موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024

ووفقًا لما أعلنه اللواء دكتور هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، سيتم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة والأزهرية بداية من أول أغسطس 2023 وحتى 31 من الشهر ذاته.