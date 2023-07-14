انتشال جثة محاسب سقطت سيارته في ترعة المريوطية ومصرع طالب غرقا بالجيزة

لقى محاسب مصرعه إثر سقوط سيارته بترعة المريوطية بالهرم وتم انتشال السيارة والمتوفى، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط سيارة بترعة المريوطية اتجاه سقارة بعد كوبري أبو صير.

سقوط ترعة في المريوطية

وبالانتقال والفحص تبين سقوط سيارة ملاكي يقودها محاسب 60 سنة وبسؤال الشهود أفادوا بأنه أثناء سير السيارة اصطدم قائدها بأحد أعمدة الإنارة مما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها في ترعة المريوطية، تم انتشال الجثمان والسيارة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة أحد المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة.

غرق طالب أثناء استحمامه بنيل الحوامدية

وفي سياق آخر، لقى طالب مصرعه غرقا أثناء استحمامه بنهر النيل بقرية الشيخ عتمان في الجيزة، وأبلغ الأهالي قسم شرطة الحوامدية وبالانتقال أفاد زميل المتوفي بأنه أثناء الاستحمام في نهر النيل جرفه التيار ولم يتمكن من الخروج وانتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

وفاة عامل صعقا بالكهرباء

فيما توفي عامل صعقا بالكهرباء أثناء تنظيفه إحدى الماكينات داخل المطعم، محل عمله بالجيزة، وكشفت التحريات أم العامل تعرض للصعق بالكهرباء أثناء تنظيفه إحدى الماكينات، تم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.