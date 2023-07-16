«النقل»: إقبال كثيف من الركاب على القطار الكهربائي الخفيف اليوم.. «صور»

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددًا من الصور لكثافة ركاب القطار الكهربائي الخفيف LRT، صباح اليوم الأحد، الذي يعتبر إحدى أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وأشارت وزارة النقل إلى أنه تم تخطيط مسار القطار الكهربائي الخفيف لخدمة المدن الجديدة المجاورة لمسار الخط، الذي يبدأ من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية ويمتد إلى مدينة بدر، ثم يتفرع جنوبًا حتى المحطة التبادلية مع القطار السريع وشمالاً إلى العاشر من رمضان، مؤكدة أن القطار أحدث نقلة نوعية في منظومة النقل.

ونوهت إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف تمتد شرقًا، مرورًا بعدد من المدن العمرانية الجديدة، ثم يتفرع القطار جنوبًا، مرورًا بكل من الروبيكي وحدائق العاصمة، ثم محطة الفنون والثقافة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي سياق متصل، علقت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجيستيات، على القطار الكهربائي الخفيف، قائلة: «من أهم وسائل النقل التي أحدث طفرة كبيرة في المنظومة»، موضحة أن أهمية القطار الكهربائي تأتي بالتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن» أن وزارة النقل بدأت التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، وفق توجيهات القيادة السياسية، موضحة أن القطار الكهربائي الخفيف من المقرر أن يسهم بشكل كبير في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.