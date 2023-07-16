«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 13 ألفا و500 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، والجلد العقدي، تواصل عملها على مدار اليوم وتحقق نتائج جيدة للغاية، وتستهدف تحصين الماشية، من الجاموس، والأبقار، والأغنام، والماعز، ضد الأمراض المعدية السابق ذكرها، خلال فصل الصيف، وجرى تحصين 13 ألفاً و500 رأس حيوان حتى اليوم الأحد.

تحصين الماشية في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ

وأوضح «بشار»، مدير مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملة القومية لتحصين الماشية تمارس عملها منذ الساعة السابعة صباحاً، حتى الثانية ظهراً، على مدار الأسبوع، حيث يتم التحصين للماشية داخل نطاق القرى والمراكز في محافظة كفر الشيخ.

استمرار الحملات البيطرية المتنقلة في كفر الشيخ

وأضاف أن الحملات البيطرية في كفر الشيخ، تواصل عملها ضمن أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية، حتى يتم تحقيق المستهدف من الحملة وتحصين جميع الماشية في شتي ربوع المحافظة ضد الأمراض المعدية السابق ذكرها.