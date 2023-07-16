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مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

كتب:

مصطفى جمال
06:24 م | الأحد 16 يوليو 2023
كولر

كولر

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب.. محمد شريف يقود هجوم الأحمروجاء تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد فخري - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد الضاوي كريستو - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.

كهربا على رأس بدلاء الأهلي ضد المقاولون.. وتواجد زعلوكويتواجد على مقاعد البدلاء كلا: علي لطفي - حسين الشحات - محمود كهربا - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - أحمد قندوسي - رأفت خليل - محمد أشرف - محمد زعلوك.

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بقلم مصطفى جمال