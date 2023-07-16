عاجل.. أول رد من الأهلي على التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا

شهدت الساعات الأخيرة الماضية تطورات في ملف صفقات الأهلي 2023 بعدما توصل النادي إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، لاعب نادي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، بناء على رغبات مارسيل كولر، المدير الفني السويسري للفريق.

سوزا يقترب من الأهلي

ورد مصدر مسؤول في الأهلي على أنباء التوقيع مع سوزا ليصبح الصفقة الجديدة خط الهجوم، قائلا: «سوزا على رأس المرشحين بناء على طلبات كولر رغم أننا استبعدنا التعاقد مع المدرسة البرازيلية في وقت سابق بعد فشل صفقة برونو سافيو».

كولر يحسم ملف صفقات الأهلي الجديدة

وأضاف: «وصلنا إلى صيغة تعاقدية مع سوزا ولكن هو من ضمن المرشحين ونفاوض مهاجما أفريقيا آخر، والمفاوضات معه ما زالت جارية وإذا توصلنا إلى اتفاق معه سيتم التراجع عن صفقة سوزا».

وأوضح: «الإدارة تفضل التعاقد مع مهاجم أفريقي على حساب سوزا والساعات المقبلة ستشهد تطورًا كبير في ذلك الملف لإتمام الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري خوفًا من تكرار سيناريو الميركاتو الشتوي الماضي بسبب ضيق الوقت».